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В Минске студентки задержали грабителя, избивавшего на улице пенсионера

23 июня 2016 14:25
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Новости Беларуси. В Минске три студентки задержали грабителя, избивавшего на улице пенсионера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что примечательно, жуткую сцену девушки, увидели из окна троллейбуса и уже на остановке, не раздумывая ни минуты, бросились на помощь пожилому мужчине.

Разъяренного хулигана отважным барышням, которым, отмечу, всего по 16 лет, удалось задержать и буквально через несколько минут его передали милиционерам.

Помимо таких вот подвигов, все три девушки учатся на первом курсе Минского колледжа железнодорожного транспорта и мечтают стать проводниками.

Елена Казак, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
Вот тут лежал дедушка, прямо здесь, его выкинули на край дороги. Ангелина побежала к дедушке и помогала ему встать. А мы с Катей побежали в ту сторону за преступником. Он убежал в сторону сквера, Катя догнала его.

Екатерина Штуро, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
Я не думала о страхе в тот момент. Я думала, как помочь человеку.

Ангелина Ерменкова, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
Моя мама сначала испугалась за меня, сказала: зачем? Я сказала, что нужно помогать, как бы. Что всё вернётся добром. 

Елена Казак, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
Мы бы сделали это во второй раз, мы бы сделали это снова и снова. Потому что людям надо помогать.

Как выяснилось позже, нападавший – это 27-летний  уроженец Бобруйска – был подшофе. Грабитель успел не только причинить пенсионеру телесные повреждения, но и отобрать у него 200 тысяч рублей.

Сейчас горе-разбойнику грозит уголовная ответственность. А храбрые первокурсницы, тем временем, не менее мужественно сдали первую сессию и уже готовятся к каникулам. 

# общество # Ограбление

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