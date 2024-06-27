Парад 3 июля обещает стать самым крупным за всю историю суверенной Беларуси

К параду готовы. Министерство обороны провело смотр военной техники ко Дню Независимости. Колонну 3 июля возглавят знаковые танки Т-34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парад начнется в 9 часов утра.

При осмотре внимание уделялось техническому состоянию образцов, а также их внешнему виду. На всю технику, которая примет участие в составе механизированной колонны в параде войск минского гарнизона, будет нанесена символика в честь 80-летия освобождения страны.

Виталий Кильчевский, начальник бронетанкового управления Министерства обороны Беларуси:

Механизированные колонны, возглавляемые танком Т-34 «Червонный», пройдут по улицам города-героя Минска. Всех ветеранов накроет воспоминаниями о тех далеких годах, когда все-таки данные машины первыми вошли на улицы Минска.

Андрей Щур, заместитель начальника Военной академии Беларуси:

В целом это занимает порядка месяца. Это подготовка личного состава – люди обретают навыки управления вооружением, военной специальной техники, за которой они закреплены. Также это подготовка самой непосредственно техники в ходе тренировок. И завершающий этап – это техническое обслуживание и покраска образцов перед участием в гарнизонных тренировках в Минске и непосредственно в самом параде.