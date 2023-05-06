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Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»

06 мая 2023 10:29
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Новости Беларуси. Три с половиной сотни учащихся и студентов из Беларуси и России собрал в Гродно финал 6-го национального гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-1

Полгода команды выполняли конкурсные задания в заочном формате. За три дня до финала они сразились уже в личных первенствах: от интеллектуальных до военно-спортивных. Были и состязания, формирующие ответственное отношение к семье и стране.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-4

Многогранный марафон в Купаловском университете зародился 8 лет назад в локальном формате. Постепенно к нему стали подключаться вузы со всей страны. Нужный проект получил грант Президента. И вот результат – форум приобрел статус международного: впервые подключились российские студенты. В здоровой конкуренции сильнейшими все же оказались хозяева марафона.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-7

Дарья Ивашкина, студентка Белорусского государственного университета:
Я очень горжусь своей страной, горжусь Республикой Беларусь, горжусь Белорусским государственным университетом и в принципе я горжусь всей белорусской молодежью, потому что данный марафон показал нашу консолидацию, нашу заинтересованность, нашу идейность, мы проявили себя в спортивных мероприятиях, военно-спортивных мероприятиях, в творческих.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-10

Владимир Дементьев, студент Тульского государственного педагогического университета имени Л.НТолстого:
Мы, команды, принимаем участие в марафоне впервые, и мы очень довольны тем, как тут все организовано, он приносит яркие положительные эмоции. Это очень хорошая возможность познакомиться с другими людьми, с другой страной, с другой культурой.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-13

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени ЯКупалы:
Он собирает в канун Великой Победы в Гродно самых креативных, самых талантливых, самых неравнодушных студентов, учащихся колледжей, которые чтят свою историю, которые заботятся о будущем своей страны. Марафон в этом году получил грант Президента Республики Беларусь, мы этим очень гордимся, и это придает вдохновение.  

Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»-16

В преддверии Дня Победы участники марафона отдали дань памяти героям Великой Отечественной – возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан. А в честь Года мира и созидания высадили аллею сакуры в парке Жилибера.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Китурко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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