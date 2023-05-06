Учащиеся и студенты из Беларуси и России собрались в Гродно на финале марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»

Новости Беларуси. Три с половиной сотни учащихся и студентов из Беларуси и России собрал в Гродно финал 6-го национального гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полгода команды выполняли конкурсные задания в заочном формате. За три дня до финала они сразились уже в личных первенствах: от интеллектуальных до военно-спортивных. Были и состязания, формирующие ответственное отношение к семье и стране.

Многогранный марафон в Купаловском университете зародился 8 лет назад в локальном формате. Постепенно к нему стали подключаться вузы со всей страны. Нужный проект получил грант Президента. И вот результат – форум приобрел статус международного: впервые подключились российские студенты. В здоровой конкуренции сильнейшими все же оказались хозяева марафона.

Дарья Ивашкина, студентка Белорусского государственного университета:

Я очень горжусь своей страной, горжусь Республикой Беларусь, горжусь Белорусским государственным университетом и в принципе я горжусь всей белорусской молодежью, потому что данный марафон показал нашу консолидацию, нашу заинтересованность, нашу идейность, мы проявили себя в спортивных мероприятиях, военно-спортивных мероприятиях, в творческих.

Владимир Дементьев, студент Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого:

Мы, команды, принимаем участие в марафоне впервые, и мы очень довольны тем, как тут все организовано, он приносит яркие положительные эмоции. Это очень хорошая возможность познакомиться с другими людьми, с другой страной, с другой культурой.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Он собирает в канун Великой Победы в Гродно самых креативных, самых талантливых, самых неравнодушных студентов, учащихся колледжей, которые чтят свою историю, которые заботятся о будущем своей страны. Марафон в этом году получил грант Президента Республики Беларусь, мы этим очень гордимся, и это придает вдохновение.