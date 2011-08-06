Белорусские хлеборобы подошли к пятимиллионному рубежу намолота зерна нового урожая

Уже более 60% полей в стране убрано.

Хорошая погода дает шанс аграриям собрать небывалый урожай. Это отметил накануне президент, посещая агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если хоть одну неделю еще постоит такая погода, у нас будет небывалый хлеб. Это тот миллион тонн пшеницы, который мы всегда покупали. Сегодня его тоже произвели. Мы поставили перед собой задачу больше не покупать, а выводить свои сорта, возделывать их. И тут ученые, специалисты хорошо поработали. И мы имеем хлебную пшеницу.