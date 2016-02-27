Белорусские энергетики сэкономили более 200 млн. долларов за счет модернизации профильных предприятий

Новости Беларуси. Более 200 млн. долларов удалось сэкономить белорусским энергетикам за счет реализации программы модернизации профильных предприятий. Сегодня благодаря снижению затрат на выработку тепла и электроэнергии в стране экономится более миллиарда кубических метров газа. В этом плане значительную поддержку ощущает реальный сектор экономики. Если еще в 2011 году стоимость киловатт-часа для промышленных потребителей составлял 14 центов, то уже в прошлом — 11. Кроме того, проведенные мероприятия позволили снизить импорт.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

В рамках модернизации белорусской энергосистемы мы значительно повысили конкурентоспособность нашей товарной продукции. И сегодня последовательно ведем работу по замещению импорта собственной выработкой. В 2003 году объем импортных поставок электроэнергии составлял 6,8 миллиарда киловатт-часа электроэнергии. В прошлом году этот объем составил 2,5 миллиарда киловатт-часа электроэнергии.

Только реконструкция Минской ТЭЦ-2, которая обеспечивает тепло- и электроснабжение центральной части столицы, а также ряда промышленных предприятий, позволила в несколько раз снизить себестоимость вырабатываемой энергии. Здесь было установлено современное оборудование, что и позволило добиться таких результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бажко, главный инженер Минской ТЭЦ-2:

На сегодняшний день расход условного топлива на выработку одного киловатт-час составляет 161 грамм. Несложно представить, в целом по энергосистеме расход электроэнергии составляет 235 грамм условного топлива на киловатт-час. При наших показателях эффект соответствующий.