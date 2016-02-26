Первый бюджетный бассейн в Минске построят в Брилевичах

Новости Беларуси. В Минске определили площадку для строительства первого бюджетного бассейна. Построить его планируют в микрорайоне Брилевичи. Об этом сегодня заявил мэр города Андрей Шорец на городском выездном семинаре, посвященном сфере молодежной политики.

Это будет спортивный объект исключительно для любителей водных видов спорта с двумя чашами - детской и взрослой. Сейчас архитекторы работают над его проектом. При наличии спроса у горожан такие комплексы появятся и в других районах Минска. В целом в столице проводится активная молодежная политика. И при наличии интересных инициатив город готов реализовать еще не один перспективный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Если у молодежи есть идеи, бизнес-идеи, мы их поддержим. Есть уже механизмы, в том числе за счет бюджета, развитие малого предпринимательства, бизнес-инкубаторы, малый бизнес. И социальный. Один из таких локомотивов – молодежный центр «ProКач». И мы вместе с ними построим в этом году лучшую площадку для занятий экстремальными видами спорта. По развитию велодорожек мы предполагаем увеличить около 5 км, но стационарно. Остальное – километров 7-8 – мы еще приспособленные велодорожки сделаем.