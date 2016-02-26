Белорусские вузы будут активно развивать волонтерское движение и студенческое самоуправление

Новости Беларуси. Новые формы работы с подрастающим поколением ищут минские вузы. В рамках семинара некоторые из них презентовали свои перспективные проекты. Это и развитие волонтерского движения, и патриотическое воспитание молодежи, и студенческое самоуправление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Романович, начальник управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного экономического университета:

Наша страна вступила в Болонский процесс, поэтому особая роль отводится студенческому самоуправлению. Студенты участвуют в подготовке нормативных актов.

Оксана Андрейчук, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:

Волонтерская практика в нашем университете будет внедряться уже с 1 курса. Мы сотрудничаем со школами, детскими домами, интернатами. И наши первокурсники будут выходить туда на практику.