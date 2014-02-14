Белорусские двойники знаменитостей

Новости Беларуси. Портреты, созданные кистями русских художников. Картина «Дама в красном». Вы никогда не задумывались над тем, кого же изобразил на ней художник? Внимательно вглядитесь в черты лица девушки. Возможно, это вы!

Национальный художественный музей Беларуси объявил фотоконкурс двойников.

Диана Шантор, заведующая сектором маркетинга Национального художественного музея:

Проходит выставка «Свидетели времени». И в рамках этой выставки мы решили придумать такой конкурс. Идея конкурса пришла тогда, когда экспозиция была уже готова. И мы увидели, насколько ярок каждый образ. Насколько он интересен. Мы подумали, что возможно, каждый наш посетитель найдёт что-то знакомое в себе, возможно, в своих близких.

Одна из конкурсанток нашла себя на картине Стрелковского «Портрет неизвестной». Сходство – на лицо. Впрочем, смотрите сами! Наша съёмочная группа решила всмотреться в картины и найти знакомые лица.

«Портрет Аникушина» кисти Орешникова. Не может быть! Телеведущий Евгений Лашковский сошёл с экрана и смотрит на нас с холста! «Портрет Стаханова». Здесь мы усмотрели сходство с … Димой Шепелевым.

На этой картине изображен художник Михаил Клодт. Ну чем не Анатолий Ярмоленко?!

Анна Голета, корреспондент СТВ:

Вжиться в образ героев картин не так уж сложно. Соответствующие костюмы плюс аксессуары. И, вуаля, украинка с картины Репина, ожила!

Мы продолжили поиски двойников на улицах столицы и встретили ... Диму Билана! Вернее – его копию!

Андрей Гомонов:

Некоторые люди, может, подсознательно, даже девушки, машинально, познакомившись, забывают, что я Андрей, называют меня Димой. Вот это точно есть такое. Ну, я особо на это не обижаюсь, благо меня сравнивают не с самым последним человеком.

А сравнивают Андрея с Димой часто. И даже когда понимают, что Гомонов – не Билан, просят с ним сфотографироваться. Было и такое, что из-за сходства с российским певцом заблокировали страницу Андрея в социальной сети. Решив, что молодой человек установил на ней фото Димы Билана.

Андрей Гомонов:

Спеть, как Билан, не смогу. Но прыжок можно попробовать. Это мне ближе – всё-таки танцую!

Почему похожи совершенно разные люди, точно не скажешь. Не известно это и Юле с Ваней. Но одно супруги знают точно: они - копия друг друга.

Иван и Юлия Василюки:

Бывают курьезные ситуации, когда нас считают не мужем и женой, а братом и сестрой. Мы стараемся сразу прояснить ситуацию, чтоб потом не было недоразумений.

Своё знакомство похожие Юля и Ваня называют судьбой. Они жили по соседству, учились в одном университете, а в один прекрасный день познакомились в Интернете.

Иван и Юлия Василюки:

Всё началось, наверное, с шутки. Когда я начала комментировать Ванину картинку в контакте, где он поставил себе на аву солнышко. И я начала спорить, что это солнышко всё-таки я. Потому что оно на меня больше похоже. Мы долго-долго спорили. И в итоге, Ваня сказал: «Выходи за меня, и тогда ты каждый день будешь моим любимым солнышком»!

Настоящее предложение руки и сердца Ваня сделал Юле чуть позже. И услышал в ответ положительное «да»».

Кстати, супруги признаются, что похожи не только внешне. Характер у них также один на двоих.

И, благодаря сходствам, как внешним, так и внутренним, Юле и Ване удаётся строить счастливую семейную жизнь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.