Новости мира. Отправляемся в Аргентину. Здесь в Буэнос-Айресе у местных жителей и туристов появилась возможность увидеть уникальный висячий сад. На создание этого проекта его авторов вдохновили эскизы летательных аппаратов Леонардо да Винчи.

Конструкцию высотой 18 метров построили участники известного французского уличного театра La Machine. Сооружение декорировано растениями, воздушными шарами и гребными винтами. Источником энергии служит компост. Таким образом, можно сказать, что у этой конструкции полная энергетическая автономность. В настоящий момент Буэнос-Айрес – последний город, где людям показали удивительное сооружение. Таким образом, местные власти хотели привлечь внимание горожан к проблемам экологии. Ранее этот уникальный передвижной сад можно было увидеть в Турине, Сантьяго и Брюсселе.

Тем временем выставка «Ретромобиль» в Париже предлагает посетителям заглянуть в далёкие дни Первой мировой войны. Здесь представлены транспортные средства, начиная со времен 1914 года, которые использовали французские войска.

Танки, грузовики, машины скорой помощи и даже такси - эти механические союзники французской армии играли жизненно важную роль. По данным организаторов выставки, 3500 грузовиков проходили каждую неделю во время войны по 75 километров. Они перевозили, по так называемой «священной дороге», между Бар-ле-Дюком и Верденом, десятки тысяч солдат и десятки тысяч тонн боевой техники.

Здесь же в Париже за рекордную цену продан на аукционе мотоцикл Harley-Davidson, принадлежавший Папе Римскому Франциску. Неизвестный покупатель отдал за него 210 тысяч евро.

Мотоцикл подарила понтифику легендарная компания Harley-Davidson в июне 2013 года по случаю своего 110-летия. Папа ни разу на нем не прокатился, но оставил автограф на баке. Первоначальная цена лота составляла 12 тысяч евро. Кроме того, за 50 тысяч евро ушла с молотка кожаная байкерская куртка. Её также подарил Папе владелец Harley-Davidson. Деньги, вырученные за лоты, пойдут в фонд благотворительной организации, которая заботится о бездомных людях в Риме.

И последняя точка нашего путешествия США. Слишком реалистичная скульптура мужчины в нижнем белье, страдающего лунатизмом, вызвала переполох среди студенток колледжа Уэллсли в штате Массачусетс. Под онлайн-петицией с требованием демонтировать статую подписались сотни учащихся, которые назвали скульптуру неуместной и вызывающей неоднозначную реакцию. Скульптура под названием «Лунатик» является частью экспозиции «Новая гравитация». Организаторы выставки прокомментировали петицию в Интернете, написав, что «искусство должно провоцировать диалог».

Скульптура человека настолько реалистична, что многие водители, проезжающие на автомобилях мимо статуи, инстинктивно останавливаются, чтобы получше разглядеть «Лунатика», сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.