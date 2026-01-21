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Европол ликвидировал международную сеть по распространению наркотиков

21 января 2026 13:37
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Европейские следователи раскрыли международную сеть по распространению наркотиков, деятельность которой координировалась из Польши. В ходе спецоперации, которую уже назвали крупнейшей в истории ЕС, изъяли почти 10 тонн запрещенных веществ, задержали более 100 подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Европол ликвидировал международную сеть по распространению наркотиков-2

Группа использовала сложную цепочку поставок, покупая большие партии легальных химических веществ, которые затем отправлялись по всей Европе для изготовления наркотиков. В Бельгии, Германии, Нидерландах и Чехии ликвидировали 24 лаборатории по выпуску запрещенных веществ. В ходе обыска также изъяты сотни мобильных телефонов, девять автомобилей и крупные суммы наличных. 

# Наркотики # Европейский союз

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