Европол ликвидировал международную сеть по распространению наркотиков

Европейские следователи раскрыли международную сеть по распространению наркотиков, деятельность которой координировалась из Польши. В ходе спецоперации, которую уже назвали крупнейшей в истории ЕС, изъяли почти 10 тонн запрещенных веществ, задержали более 100 подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа использовала сложную цепочку поставок, покупая большие партии легальных химических веществ, которые затем отправлялись по всей Европе для изготовления наркотиков. В Бельгии, Германии, Нидерландах и Чехии ликвидировали 24 лаборатории по выпуску запрещенных веществ. В ходе обыска также изъяты сотни мобильных телефонов, девять автомобилей и крупные суммы наличных.