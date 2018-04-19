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Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят изменения в закон о СМИ

19 апреля 2018 06:31
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят изменения в закон о СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медиасферу ждут определенные изменения.

Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят изменения в закон о СМИ-1

Так, к сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, которые прошли добровольную госрегистрацию в Министерстве информации. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, а те, в свою очередь, получат такие же права, что и сотрудники традиционных СМИ.

Порталы, которые не захотят регистрироваться, обладать статусом СМИ не смогут. Часть новшеств также будет посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси

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