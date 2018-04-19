Новости Беларуси. Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят изменения в закон о СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медиасферу ждут определенные изменения.

Так, к сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, которые прошли добровольную госрегистрацию в Министерстве информации. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, а те, в свою очередь, получат такие же права, что и сотрудники традиционных СМИ.

Порталы, которые не захотят регистрироваться, обладать статусом СМИ не смогут. Часть новшеств также будет посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных.