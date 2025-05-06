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Белорусские агроэкоусадьбы проводят в мае дни открытых дверей

06 мая 2025 07:16
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Агроэкотуризм – один из наиболее узнаваемых брендов Беларуси. Оценить колорит регионов и местную кухню помогут дни открытых дверей для туристов. В мае их проводят агроэкоусадьбы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские агроэкоусадьбы проводят в мае дни открытых дверей-2

По сравнению с объектами других видов туризма, количество номерного фонда здесь не столь велико, но домики в деревне есть по всей стране. И это позволяет проникнуться колоритом разных регионов. Тем более агротуризм тесно переплетается с гастрономическими путешествиями. Как правило, в агроусадьбах можно попробовать блюда региональной национальной кухни. Более того, агроусадьбы – хорошие точки для организации экскурсий по глубинке, здесь аккумулируют сведения краеведов, информацию о местности, где они расположены. 

Май 2025-го в Беларуси объявлен месяцем агроэкотуризма. В этот период много внимания уделяется популяризации конкретного турнаправления, а его представители предлагают путешественникам интересные программы и привлекательные варианты посещения объектов.

# Туризм

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