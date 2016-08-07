Белорусская железная дорога отмечает профессиональный праздник

Новости Беларуси. 75% грузовых и половина всех пассажирских перевозок в Беларуси осуществляется железнодорожным транспортом. Работники отрасли 7 августа отмечают профессиональный праздник. Модернизация магистралей, обновление состава, увеличение скорости – главное, чем сегодня занимаются белорусские железнодорожники.

Общая протяжённость стальных магистралей в стране – свыше 5 тысяч километров.

Приблизительно: это расстояние от Минска до Рима и обратно. Вместе с развитием международных перевозок уделяется внимание внутренним линиям. Так, недавно белорусские пассажиры могли оценить новый электропоезд «Минск–Гомель», который сократил путь следования на несколько часов.

Андрей Кашко, первый заместитель начальника пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:

Начинание воспринято населением и вообще пассажирами как очень хорошее. Только положительные отзывы. Есть некоторые моменты, на что обращают внимание пассажиры. Это требует оттачивания нашего мастерства. Я думаю, что мы этим займемся ближайшее время.

Андрей Олейник, начальник службы технической политики и инвестиций Управления Белорусской железной дороги:

Сейчас начата электрификация на участке Молодечно–Гудогай. Этот проект мы реализуем совместно с нашими литовскими коллегами. В этом случае у нас будет электрифицирован международный транспортный коридор №9, который проходит по Республике Беларусь от Гомеля до Вильнюса.

Отметим, что первым белорусским городом с железнодорожным движением стал Гродно.

В 1862 году стальная магистраль связала его с Петербургом и Варшавой. Но официальным днем рождения Белорусской железной дороги считается 1871, когда в эксплуатацию ввели её главную магистраль – Смоленск–Орша–Минск–Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.