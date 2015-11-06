Белорусская железная дорога организовала движение поездов городских линий по маршруту Минск–Смолевичи

Новости Беларуси. Быстрая магистраль. Белорусский железная дорога организовала движение поездов городских линий из Минска в Смолевичи. Электричка ежедневно будет выполнять три рейса из столицы в город-спутник и четыре в обратную сторону. Расстояние поезд преодолевает за 41 минуту. В пути электричка делает шесть остановок.

Железнодорожники надеются, что городские линии станут удобным транспортом для тех, кто ездит в столицу на работу, и не исключают, что количество рейсов между Минском и Смолевичами может быть увеличено. Сегодня столица связана городскими электричками Заславлем и Руденском. В планах до 2020 года пустить поезда и в Дзержинск. Первые пассажира оценили удобство скоростного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.