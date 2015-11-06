«Риск во имя спасения жизни». Спасатель Сергей Вечер о своей профессии

Только настоящий мужчина способен на настоящий подвиг. Сергей Вечер уже 12 лет спасает человеческие жизни. Сейчас он занимает должность заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Минска, а начинал карьеру - с пожарного.

Ещё в детстве он мечтал приходить на помощь к людям. Ведь рядом всегда был достойный пример для подражания.

За время службы случалось разное. Сергею приходилось спасать людей на пожарах, и в чрезвычайных ситуациях, и во время дорожно-транспортных происшествий. Теперь он сам руководит спасательными работами и проводит учения для подчинённых.

Чтобы всегда быть на высоте, Сергей Вечер много и упорно работает над собой. Он занимается пожарным спортом, дайвингом, промышленным альпинизмом. Все это помогает на службе. Уже несколько лет герой нашего сюжета курирует группу спасения на высоте и даже занимается беспарашютным десантированием.

Кабинет Сергея Вечера украшает всевозможные медали, кубки и награды, которые он завоевал на различных соревнованиях. В том числе - и международных.

Три раза Сергея Вечера признавали лучшим по профессии. А в 2010 году он удостоился почетного звания «Минчанин года».

Но несмотря на столь высокие награды, Сергей рассуждает о своей службе и наградах по-философски.

Труд спасателя нелегкий. Он требует огромной самоотдачи, отваги и мужества. И только настоящий мужчина способен рисковать своей жизнью, чтобы спасать жизнь остальных.