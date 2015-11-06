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Александр Комаровский, капитан команды «Лушие друзья»: Хочется продолжить традиции белорусского КВН!

06 ноября 2015 10:04
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«Мы начинаем КВН!» Для поклонников игры эта фраза звучит как заклинание. КВН - это игра и соревнование. Эстрадное представление. Он включает в себя все три элемента. У него много предков, но нет брата-близнеца. Говоря словами постоянного члена жюри Высшей лиги Юлия Гусмана, «КВН - это целый пласт общества, воспитанной на особой театральной и музыкальной культуре».

Приятно осознавать, что в Беларуси игра всегда активно развивалась. Ранее нашу страну представляли такие успешные команды как «ЧП» и «БГУ», «Минское море». И вот, после большого перерыва, белорусский юмор вновь «загремел» на главной сцене КВН.  

Выходцы столичного ВУЗа, команда «Лучшая друзья» до шага 1/4 Высшей лиги.

В педагогическом университете настоящая кузница актеров КВН. Ежегодно проходит так называемый смотр талантов, где выявляются творческие склонности молодых людей.

Четыре раза в год ребята принимают участие в играх КВН, благодаря  которым определяются талантливые авторы, актеры и актрисы. Очень важно заметить творческого человека. Чтобы потенциал был реализован. Так, капитан команды «Лучшие друзья» Александр Комаровский, еще будучи студентом исторического факультета получил возможность играть в КВН.

Сейчас Александр трудится во благо подрастающего поколения. Под его четким руководством ребята осваивают тонкости игры. Нельзя не отметить, что юные актеры уже с порога поражают харизмой. Ведь по-настоящему быть смешным - непросто. Однако у них это блестяще получается.

Ребята мечтают о Высшей лиге и уже сейчас могут выделить свою основную фишку, которая поможет добиться успеха.

Александр Комаровский уверен, игра помогает развивать в людях лучшие качества. Это светлая и добрая традиция, которая способна собрать всех вместе и по-настоящему роднить, ведь КВН - одна большая семья, и когда приходит время расставаться, у каждого артиста со светлой грустью сжимается сердце.

Пока что смена только подрастает и участники команды «Лучшие друзья» строят планы на следующий игровой сезон.

# общество # Фотофакт # КВН # Александр Комаровский # Елена Журавская # Сергей Левчук

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