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Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами

06 ноября 2015 13:32
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Новости Франции. Президент Франции Франсуа Олланд сфотографировался в Пекине с самыми богатыми предпринимателями Китая, состояние которых в сумме оценивается в 72 млрд долларов.

Франсуа Олланд, находясь в Китае с 2-дневным визитом, посетил

Клуб китайских предпринимателей, который часто называют клубом самых богатых людей Китая. 

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -1

Основатель компании Alibaba Group, Джек Ма, сделал групповое селфи во время завтрака.

По данным последнего выпуска издания «Доклад Гуруна: Список самых богатых людей мира», состояние Джека Ма и его семьи составляет примерно 23 млрд долларов, сообщает Daily Mail.

Самый богатый человек Китая и первый среди китайских миллиардеров в списке самых богатых людей мира Ван Цзяньлинь также попал на фото. Состояние владельца развлекательного конгломерата «Ванда Далянь» оценивается примерно в 34,5 млрд долларов.

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -4


Фото. Ван Цзяньлинь

На фото были замечены также такие видные бизнесмены, как владелец компьютерной компании Lenovo Лиу Чуанжи (с состоянием в 310 млн долларов), Майкл Ю, владелец компании New Oriental Education & Technology Group Inc. (с состоянием в 1 млрд долларов) и Гуо Гуанчан, президент глобальной компании Focus International Limited (с состоянием в 8 млрд долларов).

В приеме участвовал и основатель New Hope Group Лю Йонгхао, доходы которого насчитывают 7 млрд долларов.

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -7

Стать членом Клуба можно только по приглашению.

Сегодня в его составе 47 предпринимателей, суммарный капитал которых составляет 316 млрд долларов.

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -10


Фото. Франсуа Олланд на заседании Клуба китайских предпринимателей

Интернет-пользователи, на удачу, стали публиковать это «дорогое» селфи на своих страницах, добавляя на изображение и свои лица.

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -13

Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами -15

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Селфи

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