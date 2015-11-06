Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами
Новости Франции. Президент Франции Франсуа Олланд сфотографировался в Пекине с самыми богатыми предпринимателями Китая, состояние которых в сумме оценивается в 72 млрд долларов.
Франсуа Олланд, находясь в Китае с 2-дневным визитом, посетил
Клуб китайских предпринимателей, который часто называют клубом самых богатых людей Китая.
Основатель компании Alibaba Group, Джек Ма, сделал групповое селфи во время завтрака.
По данным последнего выпуска издания «Доклад Гуруна: Список самых богатых людей мира», состояние Джека Ма и его семьи составляет примерно 23 млрд долларов, сообщает Daily Mail.
Самый богатый человек Китая и первый среди китайских миллиардеров в списке самых богатых людей мира Ван Цзяньлинь также попал на фото. Состояние владельца развлекательного конгломерата «Ванда Далянь» оценивается примерно в 34,5 млрд долларов.
На фото были замечены также такие видные бизнесмены, как владелец компьютерной компании Lenovo Лиу Чуанжи (с состоянием в 310 млн долларов), Майкл Ю, владелец компании New Oriental Education & Technology Group Inc. (с состоянием в 1 млрд долларов) и Гуо Гуанчан, президент глобальной компании Focus International Limited (с состоянием в 8 млрд долларов).
В приеме участвовал и основатель New Hope Group Лю Йонгхао, доходы которого насчитывают 7 млрд долларов.
Стать членом Клуба можно только по приглашению.
Сегодня в его составе 47 предпринимателей, суммарный капитал которых составляет 316 млрд долларов.
Фото. Франсуа Олланд на заседании Клуба китайских предпринимателей
Интернет-пользователи, на удачу, стали публиковать это «дорогое» селфи на своих страницах, добавляя на изображение и свои лица.
Перевод: Светлана Конашевская