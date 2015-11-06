Самое дорогое селфи в мире: Франсуа Олланд сфотографировался с китайскими миллиардерами

Новости Франции. Президент Франции Франсуа Олланд сфотографировался в Пекине с самыми богатыми предпринимателями Китая, состояние которых в сумме оценивается в 72 млрд долларов.

Самый богатый человек Китая и первый среди китайских миллиардеров в списке самых богатых людей мира Ван Цзяньлинь также попал на фото. Состояние владельца развлекательного конгломерата «Ванда Далянь» оценивается примерно в 34,5 млрд долларов.

По данным последнего выпуска издания «Доклад Гуруна: Список самых богатых людей мира», состояние Джека Ма и его семьи составляет примерно 23 млрд долларов, сообщает Daily Mail .

На фото были замечены также такие видные бизнесмены, как владелец компьютерной компании Lenovo Лиу Чуанжи (с состоянием в 310 млн долларов), Майкл Ю, владелец компании New Oriental Education & Technology Group Inc. (с состоянием в 1 млрд долларов) и Гуо Гуанчан, президент глобальной компании Focus International Limited (с состоянием в 8 млрд долларов).

В приеме участвовал и основатель New Hope Group Лю Йонгхао, доходы которого насчитывают 7 млрд долларов.