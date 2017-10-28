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Белорусская железная дорога изменяет расписание с учетом перехода соседних стран на зимнее время

28 октября 2017 15:47
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Новости Беларуси. Это произойдёт этой ночью и затронет маршруты в направлении Украины, Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Белорусская железная дорога изменяет расписание с учетом перехода соседних стран на зимнее время-1

Также изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом в страны Западной Европы. В связи с этим скорректировано и расписание поездов на внутренних линиях.

Белорусская железная дорога изменяет расписание с учетом перехода соседних стран на зимнее время-3

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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