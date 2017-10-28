Белорусская железная дорога изменяет расписание с учетом перехода соседних стран на зимнее время

Новости Беларуси. Это произойдёт этой ночью и затронет маршруты в направлении Украины, Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом в страны Западной Европы. В связи с этим скорректировано и расписание поездов на внутренних линиях.