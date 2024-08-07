В «Минск-Мире» всё готово к открытию торгово-общественного центра «Авиа Молл»

Беларусь этим летом стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Вместе с нашей страной ШОС – это фактически половина мира – 3,5 миллиарда человек. И новые возможности для бизнеса и капитала. В Минске центром его притяжения может стать Международный финансовый коммерческий центр. Презентация и продвижение этого проекта проводится в более чем 80-ти странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого, в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» все готово к открытию торгово-общественного центра «Авиа Молл». Накануне будущие арендаторы смогли оценить его возможности и наметить перспективы развития. Подробнее – в репортаже.

Одно из знаковых открытий. Новая страница в жизни многофункционального комплекса «Минск-Мир» и всего города. Торговый и общественный центр мирового класса «Авиа Молл» практически готов к открытию. Строители сделали свою работу. Будущие резиденты готовятся обустроить свои магазины, бутики, рестораны.

Торгово-общественный центр долгожданный. Общественный – так как по задумке это не только торговое пространство, но и место притяжения для всего района. «Авиа Молл» расположен в сердце многофункционального комплекса «Минск-Мир». Новый большой современный район. Под стать ему торговый центр. «Авиа Молл» – это более 500 магазинов и бутиков. Зона общественного питания площадью 9 тысяч квадратных метров. 35 ресторанов на любой вкус. И огромный LED-экран, площадью 185 квадратных метров.

Владимир Рафальский, заместитель директора компании «Дана Астра»:

«Авиа Молл» – это очень большой торговый центр и его площадь с гараж-стоянкой составляет порядка 130 тысяч квадратных метров. Но, как оказалось, и этого мало.

В торговом центре «Авиа Молл» будут представлены как белорусские, так и международные бренды. Арендаторы уже готовятся занять свои торговые площади. Заинтересованность в аренде именно здесь большая.

Вера Пракопенко, соучредитель компании «We are»:

Самые лучшие локальные бренды Беларуси представляем. У нас большой мультибрендовый проект. Сейчас это 25 брендов-партнеров. Абсолютно наша целевая аудитория. Новая застройка, очень много молодых девушек, поэтому видим, что здесь все будет прекрасно. Ольга Саюшкина, директор компании (бренды Zarina, Beefree, Sela, Idol, Love Republic):

Мы на самом деле под большим впечатлением от этого района. Молодой, современный, красивый. На улице очень много молодых семей, молодежи. Да, это район, совершенно очевидно, с новым уровнем жизни, с новым подходом к потреблению. Со стартом этого торгового центра мы выходим на рынок с брендами: Idol и Love Republic.

Сергей Куликов, заместитель директора компании «Электросервис и Ко»:

Торговый центр «Авиа Молл» мы рассматриваем как крайне перспективное место. Мы откроем магазин, которого еще в Республике Беларусь, мы думаем, не было. Это интересное планировочное решение, это необычный дизайн, это широкий ассортимент техники. Мы думаем, что это будет наш флагман. Уверены в этом.

Торгово-общественный центр станет центром притяжения «Минск-Мир». Вся инфраструктура соответствует самому высокому уровню. Хорошая транспортная доступность. Один из входов в «Авиа Молл» интегрирован с входом на станцию метро «Аэродромная». Третья линия минского метро в высокой степени готовности. Открытие станции ожидается в этом году. Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» приобретает завершенный вид.

Маргарита Шилова, директор компании «Colliers»:

Видим оживление на рынке коммерческой недвижимости. На рынок приходят новые бренды, и для них есть возможность – где открываться, в каких торговых центрах. Мы видим также, что наши белорусские бренды укрупняют свои форматы, чтобы занимать большие площади. То есть это, в принципе, новый торговый центр, это новые возможности для арендаторов. В одном квартале с торгово-общественным центром «Авиа Молл» расположен и Международный финансовый коммерческий центр. Каркас самого высокого здания завершен. Уже начался следующий этап – остекление фасада. Это не просто архитектура, а архитектура бизнеса и широкие перспективы. Международный финансовый коммерческий центр в Минске станет 4-м на карте мира вместе с аналогичными в Дубае, Гонконгом и Сингапуром. Дополнительные возможности стать финансовым центром в регионе нашей стране дает членство в Шанхайской организации сотрудничества. А впоследствии и партнерство с БРИКС. Этот союз объединяет государства, создающие 36 % мирового ВВП, превосходя показатели стран «Большой семерки». Деловой финансовый коммерческий центр станет якорем для бизнеса в Беларуси и привлечением капитала со всего мира.

Международный коммерческий финансовый центр сможет предложить особый режим ведения бизнеса, а именно налоговые льготы, возможность избежать двойного налогообложения. Проект нормативных документов будет предложен на рассмотрение. В итоге будет создан особый кластер по продвижению инвестиций, в том числе и агентства по продвижению центра, которые помогут инвесторам быстрее войти на наш рынок.