Белорусская промышленность достигла максимального уровня рентабельности за 10 лет

Новости Беларуси. Белорусской промышленности удалось достичь максимальный уровень рентабельности продаж за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ростом сработали предприятия Минпрома, деревообработки, «Белгоспищепрома». Об экспортных успехах 23 ноября рассказал парламентариям заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик. Большинство продукции мы поставляем в Россию.

Впервые открыты такие регионы, как Тыва, Калмыкия, Алтай и Бурятия. Доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась до 57 %. Только одних изделий отечественной легкой промышленности поставили более чем на миллиард долларов. Время западных ограничений и ухода некоторых зарубежных игроков с рынков Беларуси и России открыло еще больше возможностей.

Причем даже в Индии или Казахстане, где наш товар в рекламе не нуждается. О белорусском качестве знают не понаслышке. При большом спросе производители в первую очередь обеспечивают одеждой и обувью по приемлемой цене белорусских покупателей, а все остальное – на экспорт.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Невзирая на то, что концерн или предприятие легкой промышленности, в прошлом году мы сделали, вышли по итогам года по показателю экспорта с темпом 121 %. Это достаточно серьезная база. В этом году мы планируем по предприятиям концерна закончить 108-109 %. В целом по стране, я думаю, что мы 103-104 % должны тоже иметь. Невзирая на то, что задача стоит качественно и с параметрами заданными закончить год. Мы уже сегодня думаем, как мы будем и какими каналами реализовывать свой товар. И через какие механизмы в 2023 году.