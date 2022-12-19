19 декабря пройдёт межуниверситетский этап проекта «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. 19 декабря пройдет межуниверситетский этап проекта «100 идей для Беларуси». БГУ представит 12 проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От молодежи ждут инновационные проекты и научно-технические разработки. Уже определены 10 номинаций, среди которых энергетика, экология, агропромышленные, строительные, химические технологии. Спецноминация – лучшая бизнес-идея.

Этот сезон для проекта уже 12-й. Он направлен на поиск лучших задумок в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества. Конечно, ключевая задача – развить потенциал молодежи и внедрить в реальный сектор экономики новые разработки.