Новости Минска. Вы когда-нибудь видели преподавателя немецкого языка и литературы, резво рассекающую столичные просторы на мотоцикле? Знакомьтесь - Антье Зоммерфельд – приехала к нам из далекой Германии по программе обмена и работает в лингвистическом университете.



Антье Зоммерфельд:

Я решила приехать в Минск, потому что я очень люблю русский язык, и я всегда хотела работать в стране, где говорят по-русски.



Антье признается, что давно мечтала кардинально изменить жизнь, но не решалась из-за маленьких детей. Спустя много лет Антье осознала, что время пришло: сначала получила права на управление мотоциклом, а затем и вовсе уехала из родного города.

Наша героиня поселилась в сердце Минска – Троицком предместье. Жизнь в одном из самых красивых мест белорусской столицы - настоящая сказка для Антье. Еще одно любимое место Антье – парк Победы. Каждые выходные вместе с семьей и друзьями они катаются здесь на велосипедах.

С Антье случилась неприятная история: ее любимая кошка пропала. И до сих пор неизвестно, что случилось с любимым питомцем нашей героини, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.