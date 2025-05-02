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От бытовых вопросов до законотворческих инициатив – Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

02 мая 2025 13:36
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От решения бытовых вопросов до рассмотрения законотворческих инициатив. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко провел личный прием граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От бытовых вопросов до законотворческих инициатив – Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан-2

Поступили десятки вопросов и предложений. Ситуации самые разные – от просьб оказания содействия в подключении электроэнергии к недостроенному дому, до перевода для отбывания наказания в исправительном учреждении Беларуси осужденной в России девушки. Говорили также и о внесении поправок в Кодекс о браке и семье. Многие проблемы устранили по факту обращения, другие – взяли на контроль.

От бытовых вопросов до законотворческих инициатив – Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан-4

Людмила Шепелевич, жительница Пинска:
Брачный договор, заключенный до 2012 года, имеет первостепенную силу, а уже регистрация самого договора по объекту недвижимости в БТИ – это второстепенная необходимость, поскольку регистрация договора не прописывалась в документах до 2012 года. С чем граждане столкнулись, и это порождает споры гражданские и тянет за собой расходы, и подрывает здоровье.

Практика личных приемов граждан уже доказала эффективность – многие вопросы решаются незамедлительно и исключительно в интересах людей. Формат для диалога власти и населения разнообразный: проводятся телефонные линии, рассматриваются и электронные обращения.

# Игорь Сергеенко # Прием граждан

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