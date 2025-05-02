От бытовых вопросов до законотворческих инициатив – Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

От решения бытовых вопросов до рассмотрения законотворческих инициатив. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко провел личный прием граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступили десятки вопросов и предложений. Ситуации самые разные – от просьб оказания содействия в подключении электроэнергии к недостроенному дому, до перевода для отбывания наказания в исправительном учреждении Беларуси осужденной в России девушки. Говорили также и о внесении поправок в Кодекс о браке и семье. Многие проблемы устранили по факту обращения, другие – взяли на контроль.

Людмила Шепелевич, жительница Пинска:

Брачный договор, заключенный до 2012 года, имеет первостепенную силу, а уже регистрация самого договора по объекту недвижимости в БТИ – это второстепенная необходимость, поскольку регистрация договора не прописывалась в документах до 2012 года. С чем граждане столкнулись, и это порождает споры гражданские и тянет за собой расходы, и подрывает здоровье.

Практика личных приемов граждан уже доказала эффективность – многие вопросы решаются незамедлительно и исключительно в интересах людей. Формат для диалога власти и населения разнообразный: проводятся телефонные линии, рассматриваются и электронные обращения.