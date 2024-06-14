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В Мостах приступили к реконструкции самой длинной в Беларуси подвесной пешеходной переправы

14 июня 2024 06:41
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Станет заметнее и функциональнее. Самую длинную в Беларуси пешеходную переправу, которая соединяет берега Немана в городе Мосты, ждет преображение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, она станет еще более популярной. Для туристов готовят сюрприз.

В Мостах приступили к реконструкции самой длинной в Беларуси подвесной пешеходной переправы-1

Ее протяженность почти 200 метров. Когда работы завершат, несущая способность увеличится вдвое. Часть настила в центре сделают стеклянным. Сейчас строители занимаются установкой временной эстакады.

В Мостах приступили к реконструкции самой длинной в Беларуси подвесной пешеходной переправы-4

Андрей Мазейка, прораб филиала «Мостостроительное управление № 7» ОАО «Мостострой»:
Конфигурация моста не изменится, она будет в таком же исполнении, она подвесная, габарит его не изменится, изменится только несущая способность. Был 200 килограммов на квадратный метр, а сейчас будет 400 килограммов на квадратный метр. Плюс будет устроено освещение моста, подсветка его.

В Мостах приступили к реконструкции самой длинной в Беларуси подвесной пешеходной переправы-7

Вера Татаринович, жительница Мостов:
Подросткам, детям, которые ходят в спортивную школу, у нас же там спортивная база на той стороне, конечно, для них этот мост – спасение.

В последний раз переправу в Мостах ремонтировали еще в 90-х. Пришло время для глобального обновления.

# Мосты Беларуси # общество

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