В Мостах приступили к реконструкции самой длинной в Беларуси подвесной пешеходной переправы

Станет заметнее и функциональнее. Самую длинную в Беларуси пешеходную переправу, которая соединяет берега Немана в городе Мосты, ждет преображение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, она станет еще более популярной. Для туристов готовят сюрприз.

Ее протяженность почти 200 метров. Когда работы завершат, несущая способность увеличится вдвое. Часть настила в центре сделают стеклянным. Сейчас строители занимаются установкой временной эстакады.

Андрей Мазейка, прораб филиала «Мостостроительное управление № 7» ОАО «Мостострой»: Конфигурация моста не изменится, она будет в таком же исполнении, она подвесная, габарит его не изменится, изменится только несущая способность. Был 200 килограммов на квадратный метр, а сейчас будет 400 килограммов на квадратный метр. Плюс будет устроено освещение моста, подсветка его.

Вера Татаринович, жительница Мостов:

Подросткам, детям, которые ходят в спортивную школу, у нас же там спортивная база на той стороне, конечно, для них этот мост – спасение.

В последний раз переправу в Мостах ремонтировали еще в 90-х. Пришло время для глобального обновления.