Белорусская мастерица превращает бумагу в кожу и металл! Посмотрите, какие работы она делает из бумажной лозы
Вместе с этой волшебницей можно оказаться в прекрасной эпохе! Классика – ее муза. Вот и сейчас в руках Людмилы Петровны рождается фолиант. Восемь лет назад открыла для себя бумажную лозу. Учитель биологии четверть века проработала завучем в Дзержинской школе и еще 13 лет трудилась на пенсии. Когда внуки выросли, решила посвятить себя любимому хобби.
Людмила Савинова, мастерица:
Что такое бумажная лоза? Это старые газеты, это бумага А4, в зависимости от цвета. Чтобы сделать трубочку, я режу на полоски и затем на спицу сворачиваю. Работа весьма кропотливая, вот на эту вазу нужно трубочек 200.
Плетеные корзинки, шкатулки, конфетницы украшают не только квартиру мастерицы, но и становятся звездами на выставках и желанными подарками. Дарит людям радость.
Подобно бутафорам, наша героиня может из бумаги и картона придать вид металла, кожи, дерева – любой фактуры. Шпаклюет, красит в черный и коричневый цвета, придает оттенок бронзы. И вуаля! Кажется, за этим столом недавно писала Екатерина Великая, а ваза – из королевского дворца. Все шедевры функциональны и могут храниться долго. Внутри ваз – стеклянный сосуд, можно ставить живые цветы.
Подробности в видео.