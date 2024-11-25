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Белорусская мастерица превращает бумагу в кожу и металл! Посмотрите, какие работы она делает из бумажной лозы

25 ноября 2024 08:08
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Вместе с этой волшебницей можно оказаться в прекрасной эпохе! Классика – ее муза. Вот и сейчас в руках Людмилы Петровны рождается фолиант. Восемь лет назад открыла для себя бумажную лозу. Учитель биологии четверть века проработала завучем в Дзержинской школе и еще 13 лет трудилась на пенсии. Когда внуки выросли, решила посвятить себя любимому хобби.

Белорусская мастерица превращает бумагу в кожу и металл! Посмотрите, какие работы она делает из бумажной лозы-2

Людмила Савинова, мастерица:
Что такое бумажная лоза? Это старые газеты, это бумага А4, в зависимости от цвета. Чтобы сделать трубочку, я режу на полоски и затем на спицу сворачиваю. Работа весьма кропотливая, вот на эту вазу нужно трубочек 200.

Плетеные корзинки, шкатулки, конфетницы украшают не только квартиру мастерицы, но и становятся звездами на выставках и желанными подарками. Дарит людям радость.

Белорусская мастерица превращает бумагу в кожу и металл! Посмотрите, какие работы она делает из бумажной лозы-4

Подобно бутафорам, наша героиня может из бумаги и картона придать вид металла, кожи, дерева – любой фактуры. Шпаклюет, красит в черный и коричневый цвета, придает оттенок бронзы. И вуаля! Кажется, за этим столом недавно писала Екатерина Великая, а ваза – из королевского дворца. Все шедевры функциональны и могут храниться долго. Внутри ваз – стеклянный сосуд, можно ставить живые цветы.

Подробности в видео.

# Хобби # Творчество # Анастасия Макеева

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