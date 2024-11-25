Белорусская мастерица превращает бумагу в кожу и металл! Посмотрите, какие работы она делает из бумажной лозы

Вместе с этой волшебницей можно оказаться в прекрасной эпохе! Классика – ее муза. Вот и сейчас в руках Людмилы Петровны рождается фолиант. Восемь лет назад открыла для себя бумажную лозу. Учитель биологии четверть века проработала завучем в Дзержинской школе и еще 13 лет трудилась на пенсии. Когда внуки выросли, решила посвятить себя любимому хобби.

Людмила Савинова, мастерица:

Что такое бумажная лоза? Это старые газеты, это бумага А4, в зависимости от цвета. Чтобы сделать трубочку, я режу на полоски и затем на спицу сворачиваю. Работа весьма кропотливая, вот на эту вазу нужно трубочек 200.

Плетеные корзинки, шкатулки, конфетницы украшают не только квартиру мастерицы, но и становятся звездами на выставках и желанными подарками. Дарит людям радость.