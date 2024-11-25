Прямой эфир

Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан

25 ноября 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. Президент с официальным визитом направляется в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан-2

В Исламабаде пройдут переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом – в узком и расширенном составах. В центре внимания – торгово-экономические отношения: планируется определить конкретные практические шаги для усиления взаимодействия. Стороны намерены обозначить наиболее перспективные направления и развивать их. Отметим, Александр Лукашенко встречался с премьером Пакистана во время саммита ШОС в Астане. Тогда же Президента пригласили посетить Исламабад.

Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан-4

В ходе предстоящих переговоров стороны обсудят темы региональной и глобальной безопасности, развитие сотрудничества в рамках интеграционных объединений и совместной работы на международных площадках. По итогам будет подписан пакет международных документов. Отметим, параллельно с визитом главы белорусского государства в Исламабаде пройдет пакистано-белорусский бизнес-форум.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан # Шахбаз Шариф

Другие новости рубрики

Все новости
Елфимов: многие считают, что Бербок – следующий канцлер ФРГ. Их там что, на Западе, по трапам собирают?
25 ноября 2024 07:33

Елфимов: многие считают, что Бербок – следующий канцлер ФРГ. Их там что, на Западе, по трапам собирают?

В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России
25 ноября 2024 07:29

В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России

Язвой желудка страдают 4 млн человек. Врач рассказала, как быстро распознать и вылечить болезнь
25 ноября 2024 07:07

Язвой желудка страдают 4 млн человек. Врач рассказала, как быстро распознать и вылечить болезнь