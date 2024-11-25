Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан

Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. Президент с официальным визитом направляется в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде пройдут переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом – в узком и расширенном составах. В центре внимания – торгово-экономические отношения: планируется определить конкретные практические шаги для усиления взаимодействия. Стороны намерены обозначить наиболее перспективные направления и развивать их. Отметим, Александр Лукашенко встречался с премьером Пакистана во время саммита ШОС в Астане. Тогда же Президента пригласили посетить Исламабад.