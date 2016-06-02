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Дом семейного типа открыли в Логойске, уже 45-ый в Минской области

02 июня 2016 14:38
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Новости Беларуси. Дом семейного типа открыли в Логойске. Марина Литвякова с мужем сейчас воспитывает пятеро детей. Вскоре родители готовятся принять новых воспитанников. Место в новом доме хватит всем. Не против новых жителей и дети, которых сейчас больше заботит просторная детская площадка, чем собственные комнаты. Кирилл как владелец самых просторных апартаментов готов первым познакомиться с будущим братиком или сестренкой.

Благодаря таким семьям, которых в Логойском районе более трех десятков, полсотни детей, оставшихся без попечения родителей, живут в полных семьях. Кстати, количество такого жилья в Минской области из год от года только растет. Логойский дом семейного типа уже 45 социальный объект в области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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