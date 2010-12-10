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Белорусская граница переходит на усиленный режим работы

10 декабря 2010 07:47
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Он начнет действовать уже с выходных. В пунктах пропуска увеличат количество сотрудников, а также численный состав дежурных смен.

Все это связано с предстоящими новогодними праздниками.

Кроме того, определены 45 внутренних пунктов таможенного оформления во всех регионах страны. Они будут работать в выходные и праздничные дни во всех регионах страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Орловский, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
В период рождественских и новогодних праздников увеличивается пассажиропоток. Граждане в это время чаще пересекают границу, в основном, в туристических целях. Везде будет организован усиленный режим работы и граждане будут спокойно и комфортно в краткие сроки пересекать границу.

# общество

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