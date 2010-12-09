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Янукович хочет поздравлять украинцев на улице со снегом и у елки

09 декабря 2010 15:19
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Президент Украины Виктор Янукович запишет свое поздравление к Новому году, когда пойдет снег. Об этом заявила замглавы Администрации Президента Анна Герман.

«Поздравление с Новым годом уже готово, но запись будет, когда пойдет снег. Президент хочет, чтобы это было на улице со снегом и возле елки», — сообщила Анна Герман.

Анна Герман также отметила, что запись поздравления может происходить в тех местах, которые особенно дороги главе государства, сообщает www.ctv.by со ссылкой на Корреспонлент. net: «Это может быть Лавра, это могут быть еще какие-то храмы, которые посещает Президент. Скорее всего, это будет Лавра, но решение по этому вопросу еще не принято».

# общество

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