Янукович хочет поздравлять украинцев на улице со снегом и у елки

«Поздравление с Новым годом уже готово, но запись будет, когда пойдет снег. Президент хочет, чтобы это было на улице со снегом и возле елки», — сообщила Анна Герман.
Анна Герман также отметила, что запись поздравления может происходить в тех местах, которые особенно дороги главе государства, сообщает www.ctv.by со ссылкой на Корреспонлент. net: «Это может быть Лавра, это могут быть еще какие-то храмы, которые посещает Президент. Скорее всего, это будет Лавра, но решение по этому вопросу еще не принято».