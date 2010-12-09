Янукович хочет поздравлять украинцев на улице со снегом и у елки

Президент Украины Виктор Янукович запишет свое поздравление к Новому году, когда пойдет снег. Об этом заявила замглавы Администрации Президента Анна Герман.

«Поздравление с Новым годом уже готово, но запись будет, когда пойдет снег. Президент хочет, чтобы это было на улице со снегом и возле елки», — сообщила Анна Герман.