Ключи от новых квартир получили около 100 семей брестских медиков

Это второй дом, построенный за последние годы для медработников города над Бугом.

Татьяна Вячеславовна больше 10 лет работает участковой медсестрой в городской поликлинике. Если раньше её семья ютилась в съёмной двушке, то сегодня они новосёлы. Получили ключи от квартиры в кирпичной многоэтажке. Хлопот, конечно, прибавилось, говорит женщина, но все они — приятные.

Лучшего подарка к Новому году Николай и представить не мог — из общежития переезжает в собственную квартиру. Сейчас строить свою жизнь будет в двух просторных комнатах кирпичной новостройки.

Новосёлами стали около 100 семей брестских медиков. Для них в городе над Бугом построили новый дом. Снаружи кирпич, в квартирах — добротная отделка. Вокруг — уютные дворики и детские площадки.

Николай Красовский, главный врач центральной поликлиники Бреста:

Жилье является тем обязательным элементом, который делает нашу жизнь достойной, нормальной, хорошей и определяет в итоге здоровье нашего населения. При формировании последнего кооператива мы на двух- и трехкомнатные квартиры задействовали людей, которые становились на очередь в 2006 году.

Это уже второй дом, построенный в последние годы для работников учреждений здравоохранения Бреста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас формируется ещё один кооператив. А значит, не за горами и очередные новоселья.