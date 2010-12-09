«Пять минут» с Анастасией Ганиевой

Что такое благополучие страны? Большинство ответит: богатство граждан, полные магазины и качественные услуги. Все это, конечно, правильно, но, думаю, не ошибусь, если добавлю дружбу и согласие множества людей разных религий, живущих на нашей земле. О том, как Беларуси удается быть островком мира и стабильности, следующие 5 минут с Анастасией Ганиевой.

Не скромно, но начну с себя. Родилась я в межнациональной семье. Отец – татарин, мама – русская. Именно это, я считаю, самым положительным образом сказалось на моем развитии и становление. Хоть мои родители и не родом из Беларуси, местом жительства они выбрали именно эту страну. Точнее, город Гродно, который я бы назвала столицей национальностей и религий. Трудно найти другого более доброжелательного к нациям и религиям народа. Есть этому историческое объяснение. Ведь мы – в центре Европы, а это – разнообразие культур, традиций, религиозных верований.