Белорусская экспозиция представлена на международной выставке в Стамбуле

Беларусь представила свою продукцию на 32-й международной выставке WorldFood в Стамбуле. Ежегодно на этой площадке собираются десятки мировых лидеров сферы пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году новинки презентуют более 160 стран. Стамбул – один из приоритетных хабов по расширению точек сбыта и реализации белорусской продукции. Поэтому в экспозиции представлен широчайший ассортимент: от знаменитой отечественной молочки до рыбных деликатесов. В рамках выставки запланирована серия B2B-мероприятий и переговоров, тематических форумов с демонстрацией современных технологий отрасли с участием представителей Беларуси.