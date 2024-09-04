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Белорусская экспозиция представлена на международной выставке в Стамбуле

04 сентября 2024 10:34
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Беларусь представила свою продукцию на 32-й международной выставке WorldFood в Стамбуле. Ежегодно на этой площадке собираются десятки мировых лидеров сферы пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция представлена на международной выставке в Стамбуле-2

В этом году новинки презентуют более 160 стран. Стамбул – один из приоритетных хабов по расширению точек сбыта и реализации белорусской продукции. Поэтому в экспозиции представлен широчайший ассортимент: от знаменитой отечественной молочки до рыбных деликатесов. В рамках выставки запланирована серия B2B-мероприятий и переговоров, тематических форумов с демонстрацией современных технологий отрасли с участием представителей Беларуси.

# Выставки в Беларуси и мире

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