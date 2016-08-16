Белорусская армия приняла на вооружение новейшую радиолокационную станцию «Противник»

Новости Беларуси. Белорусские военные получили на вооружение новейшую радиолокационную станцию. Комплекс «Противник» оснащен современной вычислительной техникой, которая позволяет одновременно сопровождать две сотни целей на высоте до 150 километров. Предельная дальность действия трехкоординатного локатора – 450 километров. Он способен нести боевое дежурство в любой точке страны. Среди главных достоинств и его мобильность. На развёртывание необходимо чуть более получаса.

К сравнению, у предшественников на это уходило до 19 часов. По совокупности возможностей, таких как точность измерения координат и зона обслуживания, комплекс значительно превосходит другие аналоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Насибянц, начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

Я уверен, что с поступлением этих радиолокационных станций на вооружение аэротехнических войск в Республике Беларусь будет завершено создание системы радиолокационной разведки нестратегической противоракетной обороны. На примере этого аэротехнического батальона этот элемент уже создан. То есть над Минском мы получаем практически все высотное от предельно малых высот до сверхбольших высот сплошное радиолокационное поле.