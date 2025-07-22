«Белоруснефть» уверенно конкурирует на российском рынке – Илья Икан

Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про цену ошибки ученые не говорят. Это, что называется, производственные затраты. Такой мировой путь. В целом наши специалисты идут в правильном направлении. Компетенции белорусских нефтяников оценивают в самых нефтеносных странах мира.