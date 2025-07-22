«Белоруснефть» уверенно конкурирует на российском рынке – Илья Икан

Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про цену ошибки ученые не говорят. Это, что называется, производственные затраты. Такой мировой путь. В целом наши специалисты идут в правильном направлении. Компетенции белорусских нефтяников оценивают в самых нефтеносных странах мира.
Илья Икан, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:
Развитие и обучение наших специалистов позволяет «Белоруснефти» уверенно выходить на мировые рынки услуг. И сегодня ряд бригад «Белоруснефти» работают на российском рынке. И то, что они на конкурентной основе там присутствуют и есть на них спрос, говорит о том, что наши компетенции, наши специалисты, наша себестоимость в рамках добычи, они абсолютно востребованы, соответствуют мировым уровням и конкурентны по цене.
В этом году белорусы рассчитывают добыть немногим более чем 2 миллиона тонн нефти. Применяя новые технологии, увеличивая объемы сейсморазведки и бурения. С начала разработки нам удалось поднять с недр 144 миллиона тонн нефти, а сейчас известные промышленные запасы составляют всего-то около 45 миллионов тонн черного золота. Если образно говорить, то нынешние технологии напоминают нам зондирование или ту же УЗИ, а мы не оставляем надежду на эпоху МРТ в геологоразведке.
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Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения