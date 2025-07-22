МИД Беларуси отреагировал на обвинения Литвы в адрес белорусских пограничников

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на обвинения Литвы в адрес белорусских пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также, по его словам, белорусская сторона снабжает иностранцев инструментами, которые помогают повредить забор. Однако подобные беспочвенные нарекания, с помощью которых ЕС пытается втянуть Беларусь в свой миграционный кризис, вызывают вопросы.

Там придумали, что наши военнослужащие якобы обучают мигрантов пересекать забор на границе с Евросоюзом. Это озвучил один из командиров пограничной заставы Литвы.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

С чувством искреннего любопытства ознакомились с заявлением руководства литовского погранкомитета о наличии на территории Республики Беларусь тренировочных объектов по преодолению заборов. Истинная проблема миграционного кризиса лежит в совершенно иной плоскости. Почему литовские партнеры не комментируют информацию о фактах жестокого обращения с нелегальными мигрантами или не упоминают о роли своих граждан в организации нелегальных переходов?

В МИДе также с иронией отметили, почему бы литовцам лично не поинтересоваться у беженцев о точном местоположении на территории Беларуси подобных тренировочных объектов. Однако, как показал опыт, прибалтийские солдаты не способны на какие-либо разговоры. Они предпочитают сразу приступать к действиям.

Так, белорусские пограничники регулярно заявляют о случаях смертей и насильственного выдворения беженцев. Внешнеполитическое ведомство Беларуси неоднократно призывало литовскую сторону сосредоточится на диалоге по проблемам миграции на основе взаимного уважения.