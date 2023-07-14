Белоруска София Рустамова стала лауреатом 1-й степени детского конкурса «Витебск – 2023»

София Рустамова, лауреат 1-й степени XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Я очень рада этому результату, я очень долго к этому шла. И действительно у меня получилось. Целых три года я пыталась попасть на «Славянский базар». Дважды я занимала второе место финального национального отбора. И только в этом году мне посчастливилось представить нашу страну. Я очень счастлива и очень рада этому. Меня очень устроило, как я выступила и в первый конкурсный день, и во второй. В первый конкурсный день мне не хватило всего лишь четыре балла, но я совсем не расстраиваюсь, потому что жюри на этом конкурсе очень объективное и самое честное. Вторая песня, конечно же, прозвучала, на мой взгляд, лучше, чем первая. И я очень рада, что получила именно 70 баллов. Обычно мы выбираем песни по таким критериям, чтобы показать все, на что я способна, и удивить членов жюри.

Шерхан Арыстан о Гран-при конкурса «Витебск»: я хотел всех удивить своим голосом – читайте далее.