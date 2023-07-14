Белоруска София Рустамова стала лауреатом 1-й степени детского конкурса «Витебск – 2023»

Новости Беларуси. Продолжаем пристально следить за событиями 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на церемонии открытия форума Президент, его главная миссия – созидать мир. И это сегодня, 14 июля, ярко демонстрируют десятки праздничных площадок, которыми наполнена фестивальная столица Беларуси.
В Витебске работает съемочная группа СТВ. На прямой связи со студией наш корреспондент Алеся Иванова.
Главным событием дня стало награждение победителей Международного детского музыкального конкурса. Звания лауреата первой премии удостоена наша землячка София Рустамова, которая набрала 136 баллов. К победе исполнительница готовилась основательно и шла не один год. Своими впечатлениями она поделилась и с нами.
София Рустамова, лауреат 1-й степени XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:
Я очень рада этому результату, я очень долго к этому шла. И действительно у меня получилось. Целых три года я пыталась попасть на «Славянский базар». Дважды я занимала второе место финального национального отбора. И только в этом году мне посчастливилось представить нашу страну. Я очень счастлива и очень рада этому. Меня очень устроило, как я выступила и в первый конкурсный день, и во второй. В первый конкурсный день мне не хватило всего лишь четыре балла, но я совсем не расстраиваюсь, потому что жюри на этом конкурсе очень объективное и самое честное. Вторая песня, конечно же, прозвучала, на мой взгляд, лучше, чем первая. И я очень рада, что получила именно 70 баллов. Обычно мы выбираем песни по таким критериям, чтобы показать все, на что я способна, и удивить членов жюри.
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