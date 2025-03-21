Белорус зашёл в магазин за продуктами, а вышел с 20 тысячами! Как такое возможно? Рассказываем про игру от «Санта»

Для жителя Гродно Виталия Карпени исполнение мечты началось с обычных покупок в магазине «Санта». Он стал одним из счастливчиков, участников рекламной игры популярного ритейлера, которая проходит в Беларуси в режиме нон-стоп. Между прочим, выиграть c «Сантой» – это привычное дело. Вот и гродненец просто пошел за покупками, а вышел, как оказалось потом, с 20 тысячами рублей. Как такое возможно? Смотрите в сюжете.

– Очень рад сообщить вам, что вы получаете не тысячу, не пять, а 20 тысяч рублей!

– Очень неожиданно и приятно.

– Виталий Карпеня из Гродно. Виталий, рад приветствовать. Как добрались?

– Без проблем. Я знал, что проходит рекламная игра в магазине «Санта», но целенаправленно в ней не участвовал. Я просто покупал то, что нужно, и вот так повезло.