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Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение

11 сентября 2020 13:41
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Новости Беларуси. Батальонное тактическое учение. В рамках проверки боевой готовности на Обуз-Лесновском полигоне прошло учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение-1

Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение-3

Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение-5

Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение-7

На полигонах личный состав Вооруженных Сил отработал вопросы ведения оборонительного боя. Также прошли стрельбы из танка.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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