Стрельбы из танка и ведение оборонительного боя. На Обуз-Лесновском полигоне прошло тактическое учение

Новости Беларуси. Батальонное тактическое учение. В рамках проверки боевой готовности на Обуз-Лесновском полигоне прошло учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Батальонное тактическое учение. В рамках проверки боевой готовности на Обуз-Лесновском полигоне прошло учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигонах личный состав Вооруженных Сил отработал вопросы ведения оборонительного боя. Также прошли стрельбы из танка.