Белорус на митинге в поддержку мира: «Если мы сегодня остановимся, у нас не будет зарплат»

Новости Беларуси. Митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра люди выражают свою гражданскую позицию.

Они не привыкли кричать и выходить на митинги. Они защищают страну ежедневным упорным трудом в полях, на заводах, в школах и больницах. Но время заставило выйти на улицы, чтобы громко сказать «нет» провокациям и разрушению.

Дмитрий Чигирь, директор сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:

Надо сегодня обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, в первую очередь поддержать свое хозяйство. Если мы сегодня остановимся, у нас не будет зарплат. Это все скажется на наших семьях и на стране в целом.

Старт дала столица в воскресенье. Волна акций за мир, стабильность и безопасность прокатилась по всей стране. 20 августа эстафету подхватили маленькие городки, районные и областные центры: Витебск, Несвиж, Мядель, Дрогичин, Смолевичи, Любань, Червень, Слуцк. Более 3 000 узденцев вышли сказать:

За Батьку! Это люди, которые верят Президенту, уважают его, благодарны за огромный четвертьвековой труд. И это весь наш народ – от учителей, врачей и рабочих до предпринимателей.

Василий Лесик, предприниматель:

Его любовь – она видна в наших дорогах, зданиях, в расцветающих городах. Не он это делает, само собой не он. Делаем все мы, люди. Но инициирует он нас, обеспечивает нам эту возможность он – ведь так же. Мы ездим по Европам – пардон, но на нас смотрят как на небожителей. Белорусы. Многие завидуют нашему в первую очередь спокойствию, нашей безопасности.

Они не перекрывают дороги, не бьют милицию, не провоцируют. Они пришли не разрушать. Они хотят созидать. «Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси Вчера к «Гомсельмашу» пришли провокаторы. Народ ответил:

Руки прочь от «Гомсельмаша»!

Не допустить роковой ошибки призывают белорусов за рубежом. Вчера поддержать Президента вышли в Киеве. Сегодня – в Литве.