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В Верховной Раде проголосовали против продления полномочий Зеленского в присутствии еврокомиссаров

24 февраля 2025 13:53
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В Верховной Раде Украины провели голосование в присутствии еврокомиссаров, которое должно было подтвердить, что парламент поддерживает Зеленского. Однако что-то пошло не так. Заявление, в котором говорилось, что нынешний лидер «должен исполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента», набрало лишь 218 голосов из 226 необходимых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховной Раде проголосовали против продления полномочий Зеленского в присутствии еврокомиссаров-2

Таким образом, парламент наглядно продемонстрировал Западу, что Зеленский теряет авторитет. Напомним, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. А сегодня многие депутаты едины во мнении: чтобы добиться мира в Украине, Зеленского необходимо отправить в отставку и создать группу для переговоров по урегулированию конфликта.

# Международная политика

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