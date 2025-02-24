Неизвестные забросили три взрывных устройства на территорию генконсульства России в Марселе

Во французском Марселе неизвестные забросили три взрывных устройства на территорию генконсульства России. Пострадавших и разрушений нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место ЧП прибыли наряды полиции и несколько десятков пожарных. Район вокруг диппредставительства был оцеплен, сейчас на территории работают саперы. В МИД России заявили о том, что взрывы имеют все признаки теракта, и потребовали от французской стороны провести тщательное расследование происшествия, а также принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений.