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Неизвестные забросили три взрывных устройства на территорию генконсульства России в Марселе

24 февраля 2025 13:53
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Во французском Марселе неизвестные забросили три взрывных устройства на территорию генконсульства России. Пострадавших и разрушений нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные забросили три взрывных устройства на территорию генконсульства России в Марселе-2

На место ЧП прибыли наряды полиции и несколько десятков пожарных. Район вокруг диппредставительства был оцеплен, сейчас на территории работают саперы. В МИД России заявили о том, что взрывы имеют все признаки теракта, и потребовали от французской стороны провести тщательное расследование происшествия, а также принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений.

# ЧП

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