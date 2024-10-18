ФОЦ на улице Янки Лучины откроют в первом квартале 2025-го

Физкультурно-оздоровительный центр на улице Янки Лучины введут в эксплуатацию первом квартале 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадь здания – свыше 5 тысяч квадратных метров. Уже в начале ноября к нему проведут тепло. После чего строители приступят к отделочным работам. Здесь будет три бассейна: основной, 25-метровый, на пять дорожек и с зонами гидропроцедур. А также детский, для обучения плаванию и для малышей от одного до четырех лет. В термальном блоке предусмотрено пять бань, хамам, два джакузи и купель.

Сергей Рута, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации объектов ГП «Аква-Минск»:

На территории комплекса предусмотрена парковка на 86 машиномест. Также предусмотрено 4 машиноместа для людей с ограниченным способом движения.

Также в здесь будет работать фитнес-зал с 24 тренажерами на все группы мышц. Физкультурный комплекс предназначен для занятий любительским спортом, но также будут созданы условия для профессионалов. Напомним, до 2025 года выполняется в Беларуси государственная программа «Физическая культура и спорт». Помимо прочего, она включает в себя приобщение население к здоровому образу жизни.