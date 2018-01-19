«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением. Президент направил приветствие участникам III съезда

Новости Беларуси. III съезд общественного объединения «Белая Русь» проходит 19 января в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня – избрание председателя. Не исключается и возможное преобразование организации в политическую партию.

Приветствие делегатам и участникам съезда направил Президент. В нем Александр Лукашенко отметил, что «созданная по народной инициативе, «Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. Ваше тесное взаимодействие с органами власти и работа с различными слоями населения помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства», - говорится в приветствии.

«Белая Русь» образована в 2007 году, за это время объединение стало не просто самым крупным в стране, но и достаточно влиятельным. Помимо прочего организация занимается созданием новых рабочих мест, поддержкой молодежи и привлечением регионов в общественно-политическую жизнь.