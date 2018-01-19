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«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением. Президент направил приветствие участникам III съезда

19 января 2018 09:06
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Новости Беларуси. III  съезд общественного объединения «Белая Русь» проходит 19 января в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня – избрание председателя. Не исключается и возможное преобразование организации в политическую партию.

«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением. Президент направил приветствие участникам III съезда -1

Приветствие делегатам и участникам съезда  направил Президент. В нем Александр Лукашенко отметил, что «созданная по народной инициативе, «Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. Ваше тесное взаимодействие с органами власти и работа с различными слоями населения помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства», - говорится в приветствии.

«Белая Русь» образована в 2007 году, за это время объединение  стало не просто самым крупным в стране, но и достаточно   влиятельным. Помимо прочего организация занимается  созданием новых рабочих мест, поддержкой молодежи и привлечением регионов в общественно-политическую жизнь.

«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением. Президент направил приветствие участникам III съезда -4

«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением. Президент направил приветствие участникам III съезда -6

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Если мы говорим о социальной политике, то благополучие людей, проблемные вопросы, которые необходимо ставить и привлекать внимание правительства к решению этих вопросов. В большинстве своем все идут через общественные объединения и, наверное, общественные приемные, которые ввела в практику «Белая Русь». Это такая площадка, которая заявляла и заявляет о потребностях людей.

# общество # Фотофакт # Марианна Щеткина # Белая Русь

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