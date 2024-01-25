Общественное объединение «Белая Русь» планирует выдвинуть 80 делегатов на Всебелорусское народное собрание. Они будут представлять все регионы страны, а также столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема участия объединения в процессе формирования ВНС стала ключевой на заседании республиканского совета в Минске 25 января. Всего в повестке дня восемь вопросов. Это подведение итогов работы за 2023 год, обсуждение программы на текущий, а также объявление о созыве съезда, на котором и будут официально утверждены кандидатуры для выдвижения в качестве делегатов народного вече.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

В соответствии с законом «О гражданском обществе» и в соответствии с законом «О Всебелорусском народном собрании» общественное объединение «Белая Русь» имеет право на взаимодействие с государством в особых формах. Это значит, что мы можем выдвигать своих активистов, своих членов в качестве делегатов Всебелорусского народного собрания. Этим правом мы, разумеется, воспользуемся. И перед съездом мы проведем большую работу по определению кандидатур, которые будут представлять наше объединение на Всебелорусском народном собрании. А затем завершим эту работу на съезде тем, что официально выдвинем их в качестве делегатов Всебелорусского народного собрания.

Активное участие в текущей электоральной кампании принимает и партия «Белая Русь». Политическое объединение выдвинуло более 3,5 тысячи кандидатов в местные Советы депутатов.