Александр Величкевич, главный эксперт отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь на СТВ

Сегодня весь мир отмечает очень необычный праздник - День почерка, более элегантно - День ручного письма. Такой праздник придуман для того, чтобы обратить внимание на то, что ручное письмо уже уходит из нашей жизни. Больше всего мы пользуемся клавиатурой. Есть особенная наука - почерковедение и сегодня мы займёмся её изучением вместе с Александром Величкевичем, главным экспертом отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Расскажите о науке почерковедение?

Александр Величкевич, главным экспертом отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Это традиционный вид криминалистической экспертизы. Он существует уже более 100 лет и занимается изучением почерка людей. Почерк отличается тем, что у каждого человека своя индивидуальность, своя история. Он изменчив, непостоянен, но всё же он индивидуален. Криминалистика начала свое существование примерно со времен Шерлока Холмса и приблизительно с тех пор активно развиваются её различные направления: болистика, графология, трасология и почерковедение в том числе.

В чем заключается Ваша работа?

Александр Величкевич, главным экспертом отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Усилия нужны практически постоянно. Мы заняты всё время. С одной стороны - писать стали меньше, но с другой - появилось достаточное число документов, где требуется такой реквизит, как подпись. Все договоры, завещания, товарно-транспортные накладные, различные финансовые документы - сопровождаются по меньшей мере подписью. В большинстве - есть ещё и записи. Исследуемые записи стали гораздо короче, по сравнению с 45-летней давностью. Уже никто не пишет писем, никто не пишет длинных текстов. Стало сложнее работать.

Пока такая замечательная профессия существует, где её можно получить?

Александр Величкевич:

С 2000 года экспертов-почерковедов готовят в Академии милиции Министерства Внутренних дел Республики Беларусь. Где ее будут преподавать? Уже, наверное, в Академии наук, откроется учебное заведение при Комитете судебных экспертиз.

В чем заключается процесс изучения почерка? Это сравнение отдельных элементов, отдельных букв. Что для этого надо: особенности характера, зоркий орлиный взгляд?

Александр Величкевич, главным экспертом отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Я думаю, что в первую очередь необходима скрупулезность и ответственный подход поскольку эксперты подписывают заключение, которое влияет на дальнейшую судьбу человека. Изучаем изображение на бумаге, запись, подпись, букву по их элементам, их расположение. Это особенности методики для каждого объекта. В общем-то сложнее всего подделывается подпись, которая делается в ускоренном темпе, более автоматичнее. Почерк и подпись - это такая вещь, где уже не только голова участвует в создании этого объекта, но уже участвуют и мышцы: мышцы рук и какие-то отработанные системы движения, которые мы впоследствии и изучаем. Чем быстрее человек выполняет свою подпись в более ускоренном режиме, тем проще. Когда человек при подписи документа делает это слишком медленно - это уже основание для того, чтобы засомневаться в её подлинности.

Наука «графология» и «почерковедие» - эти понятия совместимы или же абсолютно разные зоны изучения?

Александр Величкевич, главным экспертом отдела почерковедческих экспертиз Управления документов, денежных знаков и почерка Государственного Комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Они совместимы только в том смысле, что в некоторых государствах почерковедческая экспертиза называется графическая экспертиза документа или же графологическая. В странах, входивших ранее в состав Советского Союза, принято определение «почерковедческая экспертиза». Поэтому у людей постоянно возникает путаница в почерковедческой и графологической экспертизе. Наверное, они соотносятся также, как астрономия с астрологией. Для почерковеда важно отличие каждого индивидуума.