«Беларусбанк» провёл ночной благотворительный забег

«Беларусбанк» провел ночной благотворительный забег. Мероприятие уже в четвертый раз собирает любителей здорового образа жизни на территории музея народной архитектуры и быта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырученные средства идут на укрепление материально-технической базы учреждения. В этом году забег состоялся накануне купальской ночи.

Ярко и незабываемо. Так участники забега, а их около 400, описывают свои эмоции от дистанции. Первыми проверить свою выносливость вышли самые юные атлеты. Дистанция километр, маршрут не из легких. Но огромное желание и физическая подготовка позволили Андрею стать первым.

Я хотел прибежать первым. Оглядывался по дистанции, были ребята, меня догоняли, но я увеличил темп. Сначала бегал только старший сын, а сейчас присоединились и дочки.

Для взрослых эстафета и забеги на 5 и 10 километров. По дороге луговые и лесные тропинки, холмистые и болотистые участки. Волнение перед стартом ощутил каждый. А по дороге любители-атлеты смогли увидеть церкви, часовни, ветряные мельницы, подворья и усадьбы. В помощь не только быстрая обувь, но и фонарик.

Сегодня впервые у нас бегут дети. Малышка Мерика, 3 года, и Ярослав, ему 10 лет. В забеге участвовали не только семьями, но и трудовыми коллективами. На старте и команда нашего телеканала, как и все, настроены решительно, заряжены на победу. Но самое главное, проигравших здесь нет. Каждый получил свою заветную медаль и незабываемые эмоции.

У нас будут две дистанции. Оля будет участвовать в миле, а мы втроем – в эстафете. Каждый из нас бежит по 5 километров, в сумме 15 километров. И мы будем, наверное, преодолевать себя.

Я с 3 лет бегаю. Тяжело бежалось, но классно. Мне понравилось.

С каждым годом количество участников растет. Кто-то хочет проверить свои силы, а кто-то – окунуться в атмосферу настоящего единения.

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Уникальное мероприятие. Ведь мы преследуем какую-то цель? Не только заработать денег, объединить семьи, объединить людей.

Алексей Кулик, директор департамента корпоративной социальной ответственности, коммуникаций и маркетинга ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Мы со своей стороны понимаем, так как это нравится людям, мы готовы его продолжать делать. Потому что в том числе благотворительная деятельность – это, можно сказать, ключевая и важнейшая составляющая социальной деятельности крупнейшего банка.