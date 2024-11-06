Подарки для регионов – какие знаковые объекты открыли в Беларуси в преддверии 7 ноября?

Память наших современников наполняется яркими событиями, объединенными традицией дарить к знаковым датам подарки, нужные людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата 7 ноября – не исключение. То, что делает жизнь белорусов комфортнее. Забота государства – материал Галины Буро.

Ровное, слово зеркало, полотно и продуманные меры безопасности для водителей. Итак, поехали! Это самое долгожданное открытие для Витебской области – участок дороги Р-46 «Лепель – Полоцк – граница России». Маршрут международный, это имидж страны – Президент поручил провести реконструкцию. Сказано – сделано. Теперь участок от Сорочино до Полоцка, пожалуй, эталонный. Во-первых, прочный – здесь повышена несущая способность. Кроме того, появилась кольцевая развязка, что существенно разгружает трафик. Дорожники укрепили обочины, перестроили земляное полотно, заменили коммуникации, барьерные ограждения, поставили защитную сетку от животных. Дорожная разметка из термопластика, по краям с шумовым эффектом. А еще освещение, видеокамеры и «умные» дорожно-измерительные станции.

Олег Капцевич, генеральный директор Дорожно-строительного треста № 1 Витебска:

Два моста построено. Где-то порядка 2 километра перестраивали полностью земляное полотно, с заменой грунта. Для этого был построен объезд длиной 10 километров, который, кстати, останется для местной дорожной сети. Порядка 200 единиц дорожной техники различного плана работало.

Адам Коноплич, генеральный директор предприятия «Витебскавтодор»:

Реализация проекта прошла успешно, с опережением сроков, опять-таки благодаря слаженной работе всех участников строительства. Но сегодня и нам ехать здесь, ну не стыдно, а наоборот, я вам скажу, здесь очень красиво. Старт не только автомобильному потоку, но и газификации. 140-й населенный пункт в Витебской области, куда пришло голубое топливо – агрогородок Ломаши Глубокского района. В рамках госпрограммы построен трубопровод протяженностью 7 километров. Пуск газа – событие для местных жителей. Подарок, который по-настоящему согревает.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

В перспективе такая возможность появится у 400 индивидуальных жилых домов. Здесь уже создано два кооператива по газификации, и в ближайшее время, я уверен, люди смогут оценить все преимущества использования голубого топлива, потому что это удобно и это экономически обосновано. Не менее значим подарок для жителей спального микрорайона Фолюш в Гродно – здание амбулатории для взрослых. Здесь уже россыпь многоэтажек, современный квартал прирастает новыми домами. Число жителей растет – центральная поликлиника уже перегружена, да и ездить в нее далеко. Амбулатория на первом этаже новостройки решила и вопрос медицины шаговой доступности, и комфорта для людей – теперь к врачам без очереди.