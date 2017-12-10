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Беларусь засыпало снегом: в каких областях страны самые высокие сугробы

10 декабря 2017 11:58
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Новости Беларуси. Снежное воскресенье. На расчистку дорог на востоке Брестской области, в некоторых районах Минской и Витебской направлена специальная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь засыпало снегом: в каких областях страны самые высокие сугробы-1

За сутки местами толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров. В рекордсменах – Слуцк и Лунинец. Под Минском образовались сугробы высотой 10 сантиметров. Теперь коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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