Беларусь засыпало снегом: в каких областях страны самые высокие сугробы

Новости Беларуси. Снежное воскресенье. На расчистку дорог на востоке Брестской области, в некоторых районах Минской и Витебской направлена специальная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снежное воскресенье. На расчистку дорог на востоке Брестской области, в некоторых районах Минской и Витебской направлена специальная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За сутки местами толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров. В рекордсменах – Слуцк и Лунинец. Под Минском образовались сугробы высотой 10 сантиметров. Теперь коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.