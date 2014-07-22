Беларусь заняла 58 место из 132 в рейтинге стран по уровню соцразвития в 2014

Новости Беларуси. Беларусь заняла 58 место из 132 в рейтинге стран по уровню социального развития в 2014 году, опередив в этом списке Россию и Украину. Этот индекс разработан специалистами университетов Гарварда и Массачусетса и является показателем благополучия страны по основным показателям.

Разработчики учитывали свыше 50 показателей, а это и базовые потребности, и факторы благополучия, и возможности развития человеческого потенциала.

Беларусь продемонстрировала хорошие результаты в сфере питания, оказании медицинской помощи, в доступности базового образования. Эксперты также оценили нашу экологию, жилищные условия и уровень личной безопасности, доступ к информации и средствам коммуникации. Какие ещё страны попали в мировой топ? Рейтинг изучила кореспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

2014 год и новая строчка в мировом рейтинге. На этот раз - социального развития. 58 место и это из 132 государств. Обогнать удалось даже ближайших соседей - Россию и Украину. Лидируют в мировом списке Новая Зеландия, Швейцария и Исландия. Конкуренты действительно серьёзные. Тем не менее, заявить о себе уж точно удалось.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Обидно, хотелось бы быть выше, потому что вся государственная политика, политика Президента нашего государства, социально ориентирована. И это вы можете увидеть просто пройдясь по улицам любого города. Вы увидите школы, больницы. Вы увидите, какая чистота и какой порядок в наших городах и населенных пунктах.

Такой топ стран составлен аналитической группой зарубежного исследовательского проекта специалистов ведущих университетов. В их числе Гарвардская школа бизнеса и Массачусетский институт.

Рейтинг объективный, утверждают эксперты. Оценки специалистов в области развития подкрепили общественным мнением, учли и статистику. Внимание уделили 50 социальным показателям. Как результат, голоса международных экспертов «за» наши результаты в сфере питания, возможность базового образования и доступность медпомощи.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наши врачи - их профессионализм, достижения, котируются уже на медицинской мировой арене. Очень много делается в стране в организации медицинской помощи детям, матерям, беременным женщинам. И здесь мы занимаем лидирующие места даже в мире.

Высоко оценивают успехи Беларуси в сельском хозяйстве. Страна ведь аграрная. Достижениями в этой сфере республика готова делиться и со своими партнёрами. Выйти отечественному сельскому хозяйству на такой, мировой уровень во многом помогла госпрограмма возрождения и развития села.

Владислав Цыдик, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

1 481 агрогородок был введен в эксплуатацию. Они соответсвуют городским условиями жизни и труда. У нас есть Декрет №6, который позволяет развитие бизнеса непосредственно в малых населенных пунктах. Это дает право идти туда предпринимателям и развивать свой бизнес.

В основу рейтинга разработчики поставили так называемый «индекс социального развития». К слову, в этой сфере в нашей стране ведётся постоянная работа. Да и белорусская экономика социально-ориентированная. О том, что качественный рост экономики и повышение благосостояния людей должны стать приоритетными направлениями, говорилось не раз.

Анна Ящук, преподаватель кафедры теории и практики госуправления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Существует еще один важный показатель - это уровень развития человеческого потенциала. И, кстати, еще весной 2013 года наша страна заняла 50 место из 187 государств по данному показателю. Я считаю, что это как раз благодаря тому, что мы для себя выбрали такую модель развития как социально-ориентированная экономика. И, конечно, я хочу сказать, что очень приятно то, что, особенно последняя пятилетка, вообще проходит под эгидой роста благосостояния населения, заботы о человеке.

До этого в мировых рейтингах Беларусь о себе уже заявляла. «Индекс человеческого развития» ООН, рейтинг национального благосостояния международной инвестиционной группы и даже топ-стран по удобству ведения бизнеса. В каждом почти две сотни стран, но Беларусь далеко не в конце мировой таблицы. Скорее наоборот.

Успехи нашей страны ценят и белорусы.

Минчане:

Вполне достойно заняли это место, наше образование - на должном уровне.

Медицина хорошая, на самом деле. Бесплатная. Много хороших врачей, делают уникальные операции.