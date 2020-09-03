Беларусь занимает промежуточное второе место на «АрМИ-2020». Показываем, как проходят игры

Новости Беларуси. Промежуточное второе место занимает Беларусь за два дня до завершения «АрМИ-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году в Армейских играх принимают участие военные из 30 стран, среди них такие экзотические, как Саудовская Аравия и Йемен. Интрига состязаний разрешится в субботу, 5 сентября. А 3 сентября под Минском прошел один из этапов конкурса «Уверенный прием». Свои навыки демонстрировали воинские подразделения связи России, Беларуси и Вьетнама. Дмитрий Боярович продолжит.

Под аплодисменты публики и крики поддержки – так проходил заключительный этап конкурса военных связистов, в котором участвовали Беларусь, Россия и Вьетнам. Судьи оценивали скорость и точность выполнения всех элементов эстафеты.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Один из самых напряженных этапов эстафеты – развертывание командно-штабной машины. При реальных боевых действиях она обеспечивает связь между подразделениями войск. У каждой команды на это уходило от 5 до 10 минут.

Участникам необходимо было продемонстрировать целый арсенал навыков. Кроме, собственно, установки связи на КШМ и маневрирования на ней, стрельба из АК-74, облачение в костюм химзащиты. В конце – полоса препятствий. И все это в полной боевой экипировке.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

Этим и славен, наверное, наш конкурс: то, что все пять этапов, которые в него входили, – это тот перечень задач, которые решают связисты в реальных своих условиях при выполнении того или иного рода задач.

Общий бал выставлялся по итогам всех этапов эстафеты. За невыполнение норматива – одна минута ко времени, за промах на огневом рубеже – 200 метров штрафа. За ходом состязаний следили 53 арбитра. Кроме этого, задействовали видеонаблюдение. В итоге за весь конкурс победу одержала команда Беларуси.

Владислав Трофимович, участник Международных армейских игр – 2020:

Тут совмещено – нужно действительно показать, какой ты специалист. И развернуть радиостанцию и носимую радиостанцию, и показать, насколько связисты могут быть снайперами. Публика хороша: кричат, поддерживают. Супер!

Нуанг Ван Тхонг, участник Международных армейских игр – 2020 (Вьетнам):

Было сложно. Основное препятствие – языковой барьер. А еще во Вьетнаме немного отличается техника, командно-штабные машины. Но мы выложились на 100 % и очень рады, что приняли участие в этом конкурсе.

Беларусь в 2020 году приняла участие в 22 конкурсах «АрМИ». К примеру, «Десантный взвод», «Авиадартс», «Суворовский натиск». 15 уже завершено, и в 13 из них наши военные заняли призовые места. Достойно выступили артиллеристы, десантники, инженерные войска. Пока страна находится на второй строчке, уступая лишь России.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Эти Армейские игры прежде всего повышают уровень подготовки наших военнослужащих. Второе – они позволяют людям сплотиться, познакомиться с подготовкой военнослужащих других стран. Это является двигателем прогресса и совершенствования уровня боевой подготовки.